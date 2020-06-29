Бахруз Гулиев: Очередной призыв, озвученный Президентом Ильхамом Алиевым, показывает значимость Азербайджана на международной арене

Лидерская позиция в регионе и растущий авторитет Азербайджана на международной арене еще раз доказывают, что страна играет важную роль в глобальных процессах, выражая свою четкую позицию по серьезным вопросам мировой повестки.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя поддержку более 130 государствами мира инициативы Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в статусе председателя Движения неприсоединения.

По его словам, это также очередной показатель большого доверия, оказываемого международным сообществом нашей стране. Выступая и ранее с такими значимыми инициативами, и получая за них поддержку, Президент Ильхам Алиев привлекает внимание мировых стран, в том числе, влиятельных организаций, к выдвигаемым им идеям: "Призывы главы государства, приглашающего международную общественность проявить солидарность и совместно бороться с пандемией, не остаются без ответа, и поддерживаются. Потому что эти призывы - это шаги, рассчитанные на скорейшее спасение человечества от существующей угрозы, возвращение миропорядка в прежнее русло".

Гулиев напомнил, что Азербайджан оказал гуманитарную помощь более 30 странам, и продолжает ее оказывать, поэтому в данном контексте на призыв Президента Ильхама Алиева сразу была дана соответствующая реакция.

Он напомнил о ряде мероприятий, проведенных в этом году по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Главный редактор газеты SƏS добавил, что очередная специальная сессия, которая также будет проведена по инициативе главы государства, будет способствовать полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией, внесет большой вклад в скорейшее избавление человечества от этой угрозы: "Верим, что международная солидарность и поддерживающие шаги ускорят эффективную борьбу мировых стран с коронавирусом. И мы с уверенностью можем сказать, что очередной призыв, выдвинутый Президентом Ильхамом Алиевым, и полученная поддержка будут полезны для человечества".

Отметим, что глава государства во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией, как образец глобальной солидарности, выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Предложение было единогласно принято в Нью-Йорке между 120 странами-членами Движения неприсоединения. После чего председатель Движения неприсоединения Президент Ильхам Алиев от имени стран-членов организации направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу обращение с предложением о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН посредством видеоконференции на уровне глав государств и правительств.

По официальным данным, имеющимся у азербайджанской стороны, около 130 стран проинформировали офис генерального секретаря о поддержке данной инициативы.