https://news.day.az/politics/1252711.html Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку еще одной семье шехида - ВИДЕО

Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку еще одной семье шехида - ВИДЕО

Политика, 11 июля 2020 18:36 857
Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку еще одной семье шехида

Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку еще одной семье шехида.

Ильгар Рассоха, сын Валерия Рассохи, ставшего шехидом в Агдере в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в 1994 году, с двумя дочерьми проживал на территории кладбища в поселке Забрат.

Сын шехида Ильгар Рассоха и его дочери - 3 и 10 лет долгие годы вынуждены были жить в тяжелых условиях, в доме абсолютно непригодном для проживания, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Узнав о том, что семья шехида находится в плохом положении, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание о том, чтобы для Рассохи и членов его семьи был построен и передан новый частный дом со всеми бытовыми условиями.

В результате за короткое время, Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Алиева, обеспечил строительство нового дома.

Новый дом, возведенный по адресу улица Эльдара Халилова, 3-й переулок в поселке Забрат, передан семье шехида.

Указанный дом обставлен кухонной, а также жилой и спальной мебелью, для детей приобретены одежда и игрушки.

В интервью Ильгар Рассоха выразил свою признательность Президенту Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за проявленное внимание и заботу.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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