Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку еще одной семье шехида - ВИДЕО
Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку еще одной семье шехида.
Ильгар Рассоха, сын Валерия Рассохи, ставшего шехидом в Агдере в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в 1994 году, с двумя дочерьми проживал на территории кладбища в поселке Забрат.
Сын шехида Ильгар Рассоха и его дочери - 3 и 10 лет долгие годы вынуждены были жить в тяжелых условиях, в доме абсолютно непригодном для проживания, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Узнав о том, что семья шехида находится в плохом положении, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание о том, чтобы для Рассохи и членов его семьи был построен и передан новый частный дом со всеми бытовыми условиями.
В результате за короткое время, Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Алиева, обеспечил строительство нового дома.
Новый дом, возведенный по адресу улица Эльдара Халилова, 3-й переулок в поселке Забрат, передан семье шехида.
Указанный дом обставлен кухонной, а также жилой и спальной мебелью, для детей приобретены одежда и игрушки.
В интервью Ильгар Рассоха выразил свою признательность Президенту Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за проявленное внимание и заботу.
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