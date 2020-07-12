Братья, использующие мать в качестве инструмента - о чем не хотят говорить Эмин и Мехман Гусейновы?

Блогер Мехман Гусейнов и его старший брат Эмин Гусейнов, которые бежали в Швейцарию и нашли там убежище, не нуждаются в подробном представлении. Мехман сейчас серьезно болен и лечится от рака. В свою очередь его брат использует это в своих собственных целях, пытаясь собрать так называемые политические финансовые дивиденды, организовывая очернительные, клеветнические и злые кампании против Азербайджана.

Братья, представляющие себя в качестве "вестников правды" и "борцов за справедливость", занимаются в социальных сетях пропагандой подобной вирусному маркетингу.

Однако существует один момент, который братья Гусейновы, всячески пытающиеся очернить Азербайджан, представляя его в качестве страны, где якобы игнорируются законы, не хотят придавать всеобщей огласке.

Нам трудно писать об этом, ведь речь идет во-первых о матери, во-вторых о покойном человеке. Но сами братья так не чувствуют. Напротив, Эмин Гусейнов постоянно пытается подчеркнуть, что его умершая в больнице мать была "убита властями". Эта маразматичная и истеричная ложь, не имеющая ничего общего с реальностью, является для Эмина Гусейнова, который видит белое черным, а черное белым, средством накопления политического капитала.

Однако правда не оспорима, едина и неизменна.

По следам одного обращения...

Напомним, что недавно в редакцию сайта 1news.az было отправлено сенсационное обращение. Отметим, что поскольку оно было достаточно серьезным, мы тщательно проверили и удостоверились в подлинности этой информации перед ее повторной публикацией.

Так вот, в данном обращении говорилось, что Фирангиз Ибрагим гызы Гусейнова (девичья фамилия Бадирзаде), покойная мать братьев Эмина и Мехмана Гусейновых, которые активно борятся за "демократию и права азербайджанцев", была армянкой по национальности.

Согласно документам, Ибрагим Бадирзаде и Мария Яруллаевна Тайнулина (крымская татарка) на самом деле удочерили Франгиз Бадирзаде.

Изучение архивов показало, что мать братьев Гусейновых изначально носила имя Евгении Григорьевны Ованесовой. Свидетельство о рождении доказывает, что ее матерью является армянка Арфения Сергеевна Ованесова. Графа с именем отца пуста (скорее всего отчество Григорьевна было добавлено позже).

В документах подчеркнуто, что Евгения Ованесова на самом деле была удочерена Ибрагимом Бадирзаде и Марией Найтулиной. В связи с этим прежняя фамилия Ованесова была вычеркнута и заменена на Бадирзаде.

В 1967 году в возрасте 20 лет Евгения, как отмечено в загсе города Кустаная (Казахстан), сменила имя на Фирангиз.

Что рассказывают соседи...

Мы решили подробно расследовать данные факты и обратились к нескольким жителям поселка Гарачухур Сураханского района Баку. Там рассказали, что знают Эмина и Мехмана Гусейновых, так как они являлись их соседями. Соседи всегда много знают друг о друге. Оказалось, что им было известно, что Гусейновы пытались всячески держать в секрете, что их покойная мать, Фирангиз Бадирзаде, являлась армянкой.

Гасанова Миная Хагверди гызы, жительница Гарачухура, учительница русского языка и заместитель директора школы, рассказала, что хорошо знакома с Эмином и Мехманом и давно их знает.

"Хоть у нас и не было близких соседских отношений, я хорошо знаю эту семью. Мы живем на улице Вугара Гулиева, их дом на улице Фармана Керимзаде. Фирангиз была скромным и спокойным человеком. Мехман сам меня тоже знает. В школе он вырос на наших глазах", - сказала Гасанова.

Другой житель поселка Гарачухур, Али Джавад оглу Ибрагимов, также сообщил, что национальность покойной матери братьев Гусейновых и для него не было секретом.

"Я знаю всех жителей улиц Керимзаде и Мехбалыева и хорошо знаю Мехмана. Я его часто видел когда навещал своего друга Исмаила. Не знаю, Мехман мне всегда казался испорченным человеком - не знал какой цели и карьере служит. Хорошо знаю его семью. Его покойная мать была армянкой. Сначала старший брат сбежал за границу, а теперь он сам. Мехман говорил людям, что едет лечиться", - рассказал Ибрагимов.

Все просто: какой логикой руководствовались братья, пытающиеся подать толпе то, что все уже знают, как несуществующее, и никогда даже не существовавшее?

Может ли быть патриотом тот, кто отрицает национальность своей матери?

Как видно, происходит очень интересная ситуация - оказывается, покойна мать двух братьев, пытающихся представить себя "самыми рьяными борцами за демократию в Азербайджане", была армянкой.

Принадлежать к какой-либо национальности не является ни преимуществом, ни недостатком: этот момент никогда нельзя считать поводом для гордости или стыда.

Недостаток в том, чтобы годами скрывать и отрицать национальность приведшей на свет женщины, матери. И этот человек - в данном случае два человека, братья Гусейновы, - считают себя "моджахедами демократии".

Мехман Гусейнов, правда, не использует эту фразу, он лишь отмечает, что он "просто блогер". Тем не менее, этот молодой человек, который не может избавиться от оттенков крайнего примитивизма в своей речи, письме и поведении, претендует на звание "любимца народа".

Однако, само то, как они "борются" за интересы Азербайджана и интересы народа, является спорным.

Мы не забыли выступление Эмина Гусейнова на одном из мероприятий, организованных Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве. Напомним, что в своем выступлении он сказал: "Во время войны в Нагорном Карабахе азербайджанцы убили армянских журналистов".

Такую необоснованную клевету и заявления, которые слишком далеки от морали, нельзя игнорировать.

На том же мероприятии Гусейнов будучи в исступлении сказал: "Азербайджанцы хотят жить в мире с армянами, но власти не позволяют этого".

После такой "сумасшедшей пламенной речи" члены армянской делегации, особенно посол Армении в Польше Эдгар Варданян, стоя аплодировали Гусейнову, который своей речью вручил "дары" нации, к которой все еще принадлежит и к государству, гражданином которой когда-то являлся.

Как много внимания в своей блогерской деятельности брат Эмина Гусейнова, Мехман Гусейнов, который болен раком и считает себя чуть ли не "самодвижущейся совестью нации", уделил нагорно-карабахскому конфликту и роковой оккупации армянами 20 процентов Азербайджанской территории?!

И какое совпадение, Мехман Гусейнов не говорит об армянской оккупации ни в своих выступлениях перед местной аудиторией, ни в своих публикациях в социальных сетях, ни на выступлениях за рубежом.

Даже если и говорил, эти слова имеют микроскопический эффект в тени демагогических "разоблачительных" речей Мехмана Гусейнова.

Между тем, заявления председателя партии Народного фронта и блогера Али Керимли, который превратился в политический экспонат в радикальной оппозиции и считает себя лидером оппозиционного люмпен-лагеря, о блогере Мехмане Гусейнове и укрывшемся в Швейцарии Эмине Гусейнове абсурдны.

Знал ли он о том, насколько искренним был, когда сказал на похоронах Евгении Ованесовой, матери братьев Гусейновых, что "она родила, воспитала и вырастила двух настоящих патриотов Азербайджана"?

Вообще, отреагировали ли братья Гусейновы на то, что было сказано об их матери?

Как мы отмечали ранее, национальная принадлежность матери братьев Мехмана и Эмина Гусейновых, не является проблемой. Плохо то, что человек всю жизнь хранит как тайну национальность своей матери, не говорит об этом, не хочет говорить, и даже когда появляются факты, впадая в истерику, произносит фразы типа "это ложь, это не так", и не может представить ни стоящих контр-аргументов, ни опровержений.

Тот, кто отрицает национальность своей матери, с легкостью может отрицать свою нацию, государство и народ в целом, потому что нюансы, о которых мы говорим, являются для них средством обеспечения чисто меркантильных и личных интересов, и всё.

Духовность, как зеркало, появилась одна трещина, оно полностью расщепляется.

Отношение к матери является показателем совокупности морально-этических ценностей каждого человека, личности, гражданина страны, триггером его социального поведения. Мы также называем матерью Родину, потому что мать дорога, наша Родина - мать матерей.

И не трудно предсказать отношение человека, который скрывает национальную принадлежность своей матери и пытается сохранить это в тайне, к Родине, которую мы называем матерью, к живущим на этой земле людям.

От человека, который из-за собственной выгоды, собственных целей ведет себя таким образом по отношению к своей матери, можно ожидать чего угодно по отношению к Родине.

Это вопрос морали: предательство является нормой для того, кто превосходит несовершенство.