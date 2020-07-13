Как известно, со вчерашнего дня на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении сохраняется напряженность.

Сегодня утром телеканал Real TV посетил деревню Агдам, где была устроена провокация, передает Day.Az.

Мы представляем вашему вниманию последние данные о ситуации на линии фронта: