https://news.day.az/politics/1252962.html Последние данные о ситуации на линии фронта - ВИДЕО
Последние данные о ситуации на линии фронта - ВИДЕО
Как известно, со вчерашнего дня на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении сохраняется напряженность.
Сегодня утром телеканал Real TV посетил деревню Агдам, где была устроена провокация, передает Day.Az.
Мы представляем вашему вниманию последние данные о ситуации на линии фронта:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре