https://news.day.az/politics/1255279.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выдачи квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выдачи квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку - ФОТО
21 июля в Баку состоялась церемония предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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