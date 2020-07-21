Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выдачи квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку

21 июля в Баку состоялась церемония предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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