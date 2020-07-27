Эмин Амруллаев назначен министром образования Азербайджана

27 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эмина Эльдар оглу Амруллаева министром образования Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.