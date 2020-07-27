https://news.day.az/politics/1256831.html Эмин Амруллаев назначен министром образования Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Эмин Амруллаев назначен министром образования Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
27 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эмина Эльдар оглу Амруллаева министром образования Азербайджана.
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