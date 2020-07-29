Обсуждена совместная работа азербайджанской и турецкой диаспор

Председатель азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов провел встречу в режиме онлайн с руководителем Главного управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулахом Эреном, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет.

В ходе встречи были обсуждены провокация армянских вооруженных сил на государственной границе Азербайджана в направлении Товузского района, мирные акции, проводимые азербайджанскими общинами, диаспорскими организациями за рубежом в знак протеста против захватнической политики Армении.

Фуад Мурадов подчеркнул, что армяне нападают на посольства, консульства и представительства Азербайджана, совершают против мирных азербайджанцев акты вандализма, применяют физическую силу. Факты доказывают, что армяне заранее планируют эти провокационные действия.

Абдулах Эрен подчеркнул в этом контексте важность продолжения совместной деятельности диаспорских организаций Азербайджана и Турции, отметив, что весь мир является свидетелем того, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

На встрече был проведен обмен мнениями о важности дальнейшего единства азербайджанских и турецких общин в координации с Госкомитетом по работе с диаспорой и Главным управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин, обсужден план совместных действий.