Вице-президент Турции: Мы всегда будем действовать вместе с Азербайджаном

"Мы всегда и при любых условиях будем продолжать действовать вместе с братским Азербайджаном".

Как сообщает Day.Az, об этом вице-президент Турции Фуад Октай написал в Twitter в связи с проводимыми в нашей стране широкомасштабными военными учениями.

"Мы всегда и при любых условиях будем продолжать действовать вместе с братским Азербайджаном. Со всеми возможностями мы находимся рядом с нашими братьями", - подчеркнул Ф.Октай.

Отметим, в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану, в нашей стране проводятся азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран.

В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Согласно плану, учения с привлечением Сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.