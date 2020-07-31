Для расширения инфраструктурных возможностей Центра Службы “ASAN” в Балакене выделены 3 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с расширением инфраструктурных возможностей Центра Службы "ASAN", сданного в эксплуатацию в Балакенском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью расширения в рамках комплекса "ASAN Həyat" инфраструктурных возможностей Центра Службы "ASAN", сданного в эксплуатацию в Балакенском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана первоначально выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для расширения инфраструктурных возможностей Центра Службы "ASAN", указанного в этом распоряжении.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.