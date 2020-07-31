Армяне ждут не дождутся распада России

В Армении с каждым днем все усиливается анти-российская риторика, а анти-правительственные митинги в Хабаровском крае, вопринимаются как нечто триумфальное, которое по мнению армянских политиков, должно привести к развалу российскому государственному строю. Так, со времен правления премьера Никола Пашиньяна в армянском политическом истеблишменте появилась абсолютно русофобская по своей сути организация - Национально-демократический полюс, отметившийся с момента создания только призывами ликвидировать российскую военную базу в Гюмри и вытеснить весь российский бизнес из страны.

По сути, это сборище националистов, которых сплавичвает единой порыв - любыми способами противостоять российским интересам, а Армению преврарить в плацдарм анти-российских сил, передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru.

Так, один из активистов этой организации Аркадий Варданян, размышляя о российско-армянских вековых отношениях с сарказмом отмечает, что "Если не будет русских, то турки сожрут армян."

Он пишет, что "эта мифологема уже целый век держит на крючке огромный слой армянского общества". По мнению, армянских националистов, весь фокус в том, что "русские присутствуют в Армении отнюдь не с целью защищать армян от турок, а чтобы сохранять и расширять свое влияние на Южном Кавказе и в регионе Ближнего Востока".

При этом, ненависть у армянских националистов тоже обособленна. Они одинаково ненавидят и Турцию и Россию, заметье, страны, которые предоставили широкие возможности для армянской диаспоры зарабатывать и вести свой бизнес, что является чуть ли не единственным способом прокормить своих соотечественников на Родине.

Так, Варданян касательно Турции отмечает, что времена имперского османизма давно канули в Лету, и "сегодня раздираемая изнутри межнациональными (курды) и межрелигиозными(шииты-сюниты) противоречиями страна безбашенного исламиста Эрдогана все ближе подходит к распаду", особо отмечая, что "путинскую Россию ждет такая же печальная перспектива".

"Яркий пример тому - события в Хабаровском крае, готовые перекинуться на весь дальневосточный регион. Так что привычную речевку придется изменить: не будет в скором времени ни путинской России, ни эрдоганской Турции. А наша Армения будет всегда, ибо всякие власти, как и любые напасти преходящи, а национальные идеи Добра и Справедливости непобедимы и бессмертны. Это - один из главных постулатов политической философии Национально-Демократического Полюса, сторонников которого и в Армении и в Спюрке с каждым днем становится все больше и больше", - размышляет национал-демократ.

Кстати, события в Хабаровске с анти-правительственными митингами очень оживили армянскую общественность. Так, СМИ, журналисты, эксперты радостно отождествляют эти события "с наступллением конца путинской эпохи". В одной из статей изветный армянский аналитик Грачья Галустян не скрывает своей радости по поводу кризиса в отношениях власти и местного населения на российском Дальнем Востоке. "Путин, как политический и военный преступник, прекрасно понимает все риски потери им власти. Глядя на Кочаряна, (Роберт Кочарян, бывший президент Армении, в отношении которго ведутся судебные разбирательства, ред.) он видит самого себя, в случае революционной смены власти в России. Что, в свете событий в Хабаровске, выглядит уже не столь утопично. Именно оттуда - все страхи Путина, озвучиваемые чужими устами. Например, устами главного редактора RT Маргариты Симоньян, о котором Пашинян заявил в интервью в интервью телеканалу РБК. Отвечал он, конечно же, не столько самой Симоньян, сколько Кремлю", - рассказывает Галустян, намекая на недавнюю критику главой RT властей Армении.