ВС Азербайджана превосходят армянскую армию как по численности, так и по оснащению

Российский военный деятель, доктор военных наук, генерал-лейтенант Сергей Чварков в интервью газете "Аргументы Недели" сделал ряд важных заявлений касательно армяно-азербайджанского конфликта.

Так, генерал-лейтенант подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана имеют большую численность, чем вооруженные силы Армении и лучше оснащены.

Оценивая военные потенциалы вооруженных сил сторон, военный деятель отметил, что чаши весов, несомненно, склоняются в сторону армии Азербайджана. Он также добавил, что у Армении нет возможностей победить в войне с Азербайджаном.

В то же время Чварков выразил надежду, что стороны будут искать решение конфликта путем переговоров.

Заявление доктора военных наук о том, что руководства Азербайджана и Армении должны найти решение, удовлетворяющее обе стороны конфликта, заслуживает особого внимания. Поскольку в очередной раз Пашиняну указали на несостоятельность его "тезиса" о том, что за столом переговоров должны появиться некие "представители" Нагорного Карабаха.

Еще одним холодным душем на голову армянской стороны явилось заявление генерал-лейтенанта о том, что ни Россия, ни другие страны ОДКБ, ни ОДКБ в целом вступать в войну на стороне Еревана в ближайшее время, скорее всего, не планируют.

Фактически, Сергей Чварков рассказал пусть и горькую для армянской стороны, но правду о нынешней ситуации конфликта между Арменией и Азербайджаном. Страна-агрессор действительно серьезно отстает в оснащенности современной боевой техники. В то время как на вооружении Азербайджана имеются самые современные оружие, бронетехника и ударные беспилотные аппараты, единственное, чем может похвастаться Армения, - наличие остатков советского наследия.

Именно поэтому армянское руководство должно осознать как можно быстрее, что тянуть резину бесконечно не получится. Как намекнул российский военный деятель, нагорно-карабахский конфликт необходимо решать мирным путем. А это означает одно: Армении следует вернуть оккупированные территории, признанные за Азербайджаном по международному праву.

Кирилл Малиновский