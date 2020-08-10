Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, в закон Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" вносятся статьи 9.2-3 и 9.2-4 в следующего содержания:

"9.2-3. Государственная регистрация изменений в учредительных документах неправительственных организаций, а также любых последующих изменений зарегистрированных фактов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего закона и с использованием усиленной электронной подписи посредством электронной информационной системы соответствующего органа исполнительной власти.

9.2-4. Документы в электронной информационной системе соответствующего органа исполнительной власти подтверждаются усиленной электронной подписью, участники и пользователи системы используют документы, полученные через систему, в своей деятельности. Документы, полученные из этой системы, в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об электронных подписях и электронных документах" могут быть представлены государственным органам и физическим лицам на бумажном носителе или в электронном виде.".