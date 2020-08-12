Состоялось очередное заседание правления ПЕА в формате видеоконференции

12 августа состоялось очередное заседание в формате видеоконференции правления Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе ПЕА.

На заседании была представлена краткая информация о проделанной Партией "Ени Азербайджан" работе в связи с пандемией. Было отмечено, что принимаются систематические меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса в Азербайджанской Республике и нанесенного ею ущерба. Партия "Ени Азербайджан", в свою очередь, по непосредственной инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева принимала активное участие в проводимых мерах по предотвращению и устранению последствий эпидемии, организовала ряд важных акций в этом направлении.

На заседании был заслушан отчет о деятельности Насиминской, Агдашской и Агдамской районных организаций Партии "Ени Азербайджан" за прошедший период после отчетно-выборных конференций.

Деятельность районных организаций, отчет которых был заслушан на заседании правления, была принята удовлетворительной, даны рекомендации по их дальнейшей деятельности.

Затем на заседании был обсужден ряд вопросов, связанных с партийной жизнью.