В МВД Азербайджана произошло новое кадровое назначение

В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов. Согласно приказу, капитан полиции Бейбалаев Эмин Ханахмед оглу назначен на должность начальника отдела автомобильного транспорта Главного управления материально-технического обеспечения Министерства внутренних дел.

Э.Бейбалаев работал до этого инженером Автомобильного хозяйства Главного управления материально-технического обеспечения МВД.