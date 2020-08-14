https://news.day.az/politics/1262199.html В МВД Азербайджана произошло новое кадровое назначение
В МВД Азербайджана произошло новое кадровое назначение
В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов. Согласно приказу, капитан полиции Бейбалаев Эмин Ханахмед оглу назначен на должность начальника отдела автомобильного транспорта Главного управления материально-технического обеспечения Министерства внутренних дел.
Э.Бейбалаев работал до этого инженером Автомобильного хозяйства Главного управления материально-технического обеспечения МВД.
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