https://news.day.az/politics/1265176.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России - ФОТО
25 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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