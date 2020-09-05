Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы расширения военного сотрудничества

Находящийся с рабочим визитом в Москве министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 5 сентября встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием по восходящей традиционной дружбы и взаимного доверия между двумя странами, а также уровнем стратегического партнерства.

Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, министр обороны рассказал об армяно-азербайджанском конфликте и поблагодарил Пакистан за поддержку справедливой позиции Азербайджана в международных организациях.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сферах безопасности, военного, военно-технического и военного образования, в борьбе с терроризмом, а также расширение связей между ВВС и ВМС, и проведение совместных военных учений.