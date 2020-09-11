Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном

В рамках официального визита в Турцию парламентская делегация Азербайджана, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сегодня посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре, почтила память Общенационального лидера азербайджанского народа, возложив венок к подножию его памятника, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

Затем депутаты посетили Мавзолей создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - "Аныткабир". От имени председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой к Мавзолею был возложен венок, спикер парламента оставила запись в Книге памяти.

В этот же день парламентская делегация Азербайджана встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Тепло поприветствовав председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и членов делегации, Мустафа Шентоп отметил, что Турция и Азербайджан - братские страны. "Азербайджан и Турция - одна нация, два государства, связанные братскими узами и исторической дружбой. Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль", - сказал спикер.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Мустафа Шентоп сказал, что Армения - угроза не только для Азербайджана, но и всего региона. Напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, и готова во всем его поддержать. Поэтому в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте Турция всегда рядом с Азербайджаном, отметил он.

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