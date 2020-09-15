Фондом Гейдара Алиева сдаются в эксплуатацию 62 учебных заведения. В Гяндже, Самухе и Уджаре состоялось открытие построенных и реконструированных учебных заведений

В последние годы образование в Азербайджане вступило в новый этап развития. Забота Президента Ильхама Алиева, проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева, свидетельствуют об успешном продолжении политики в области образования, основа которой была заложена великим лидером. Одним из наиболее успешных результатов мер, принимаемых в Азербайджане в области образования, является широкий размах школьного строительства. Как сказал в обращении по случаю начала нового учебного года и Дня знаний глава государства, в этом году по стране планируется построить 147 школ. Большая часть из них приведена в состояние готовности ко Дню знаний.

Фонд Гейдара Алиева всегда с особым вниманием и заботой относится к развитию образования как одной из важнейших и необходимых сфер социально-экономического развития Азербайджана, принимает важные меры в этом направлении. Фонд успешно реализовал программу "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу", ряд проектов, имеющих исключительное значение с точки зрения государственных интересов, в том числе Программу развития школ-интернатов, проект "Поддержка образования".

Главная цель Фонда в области образования - развивать и довести эту сферу до международного уровня. С реализацией проекта "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу" даже в самых отдаленных регионах нашей республики были построены и сданы в эксплуатацию школы, отвечающие современным стандартам и оснащенные необходимым оборудованием и принадлежностями. Достигнуты многочисленные успехи в строительстве современных школ, создании нормальных условий для учебного процесса.

Только в этом учебном году по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в нашей стране, в том числе в Баку, Гяндже и Мингячевире, а также различных районах были построены и капитально отремонтированы 62 учебных заведения, которые переданы в распоряжение учителей и учеников.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет репортажи из новых школ и дошкольных учреждений, сданных в эксплуатацию в регионах.

Гянджа

15 сентября - в День знаний помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр образования Эмин Амруллаев, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов сначала посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре Гянджи, возложили к нему цветы.

Затем был проведен осмотр капитально реконструированного Фондом Гейдара Алиева спортивного лицея. В фойе здания создан фотоуголок, отражающий внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева о развитии спорта в Азербайджане.

Новое четырехэтажное здание спортивного лицея построено Фондом Гейдара Алиева. В лицее на 360 мест 18 классных комнат. В новом учебном заведении имеются зал борьбы, футбольная и баскетбольная площадки, актовый зал и столовая.

Напомнив о том, что Гянджа обладает большими спортивными традициями, особенно в таком виде спорта, как борьба, Анар Алакбаров отметил, что гянджинские спортсмены завоевали большие успехи на соревнованиях как республиканского, так и международного уровня. Он выразил уверенность в том, что молодежь, воспользовавшись самыми современными условиями, созданными в спортивном лицее, добьется в будущем новых успехов, будет достойно защищать спортивную честь нашей страны.

Самух

Помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров побывал также в Самухском районе. Здесь в селе Саркар сданы в пользование полная средняя школа имени Низами Гянджеви и ясли-детский сад. В церемонии открытия, проведенной в соответствии с правилами карантинного режима в условиях пандемии, приняли участие также глава Исполнительной власти Самухского района Алы Годжаев, коллектив школы и детского сада.

Анар Алакбаров передал приветствия и поздравления Президента Ильхама Алиева и первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю начала нового учебного года.

В соответствии с возрастающими потребностями в 1936, 1959 и 1968 годах для школы, начавшей действовать в здании, построенном в 1923 году, были возведены дополнительные корпуса. В последний раз школа была отремонтирована в 2004 году. Из-за нехватки классных комнат занятия до настоящего времени проводились в две смены. За минувшие годы здание школы устарело и пришло в непригодное состояние.

В 2019 году Фондом Гейдара Алиева было начато строительство школы на 800 ученических мест, строительные работы завершились в августе 2020 года.

В трехэтажном здании школы, состоящей из 5 корпусов, имеются 39 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, два кабинета информатики, кабинет военной подготовки, медпункт, классы трудового обучения для девочек и мальчиков, гардероб, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка. Школа оснащена необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

На приусадебном участке проведена работа по благоустройству и озеленению.

Директор школы Афаг Мойлаева от имени педагогического коллектива, учеников и родителей выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой признательность за внимание и заботу о развитии образования в нашей стране.

Помощник Президента Анар Алакбаров отметил, что Фонд Гейдара Алиева в своей деятельности всегда держит в центре внимания сферу образования, реализуя различные проекты и программы, вносит вклад в ее развитие. Фонд оказывает поддержку строительству новых школ и дошкольных учреждений. Реализуемая по инициативе фонда программа "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу" направлена на строительство современных школ, позволяющих строить учебный процесс на уровне требований дня.

Школы, построенные в столице и различных регионах страны в рамках программы, оснащаются современным оборудованием. В них имеются лаборатории, библиотеки с богатым книжным фондом, мастерские, спортзалы, просторные площадки, они обеспечены наглядными пособиями и компьютерным оборудованием.

Во время ознакомления с яслями-детским садом в селе Саркар было отмечено, что здание построено в 1987 году. Поскольку здание детского сада на 80 мест было аварийным, оно действовало как 40-местное. За минувшие годы здание физически устарело и пришло в непригодность. Фонд Гейдара Алиева приступил к строительству новых яслей-детского сада в конце 2019 года. Строительные работы были завершены в августе 2020 года.

В яслях-детском саду на 100 мест имеются спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения. Учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием. На приусадебном участке детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению, установлены развлекательные сооружения.

Анар Алакбаров отметил, что в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Развитие детских домов и школ-интернатов" десятки детских учреждений по всей республике были капитально отремонтированы, оснащены новым оборудованием, построены дополнительные вспомогательные здания и улучшены коммунальные условия. За эти годы Фонд также внес вклад в строительство и ремонт новых детских садов и яслей в рамках программы "Развитие дошкольных образовательных учреждений".

Затем в селей Зиядлы Самухского района состоялось открытие новых зданий полной средней школы имени Имадеддина Насими и яслей-детского сада.

Было отмечено, что Зиядлинская сельская полная средняя школа действовала в здании, построенном в 1979 году. В последний раз здание ремонтировалось в 2006 году. За минувшие годы оно устарело и пришло в непригодное состояние.

В конце 2019 года Фонд Гейдара Алиева начал капитальный ремонт школы на 523 ученических места. Ремонтные работы были завершены в августе 2020 года. Двухэтажная школа, состоящая из 4-х корпусов, полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории - наглядными пособиями.

В фойе школы создан фотоуголок, отражающий внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева о развитии образования в нашей стране. В учебном заведении имеются 28 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, трудового обучения, медицинский кабинет, библиотека, столовая, актовый, спортивный залы и спортивная площадка под открытым небом. Во дворе школы проведены работы по благоустройству и озеленению.

Во время ознакомления с яслями-детским садом в селе Зиядлы было отмечено, что здание построено в 1929 году. Из-за того, что детский сад, предусмотренный на 60 мест, находился в аварийном состоянии, он был задействован на треть. За минувшие годы здание устарело и пришло в непригодное для эксплуатации состояние. В конце 2019 года Фонд Гейдара Алиева начал строительство новых яслей-детского сада. Строительные работы были завершены в августе 2020 года.

В двухэтажном здании имеются спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения. Учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием.

На приусадебном участке детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению, высажены декоративные кустарники и деревья, установлены детские развлекательные сооружения, построены беседки.

Уджар

15 сентября в Уджарском районе также был сдан в эксплуатацию ряд учебных заведений. Одно из них - новое здание Гараберкской сельской средней школы.

Помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров вместе с главой районной исполнительной власти района Мансуром Мамедовым посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города, и возложили к нему цветы.

Затем состоялось ознакомление с новым зданием школы. Было отмечено, что старое здание школы, построенное в 1978 году, за минувший период пришло в непригодное состояние. В 2019 году Фонд Гейдара Алиева начал реконструкцию здания школы на 420 ученических мест. Двухэтажная школа состоит из 3 корпусов.

Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории - наглядными пособиями. Здесь имеются 16 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, трудового обучения, медицинский кабинет, библиотека, буфет, актовый и спортивный залы, а также открытая спортивная площадка.

Во дворе проведены работы по благоустройству и озеленению.

В тот же день в городе Уджар состоялось открытие яслей-детского сада номер 6. Было отмечено, что это детское дошкольное учреждение действует с 1954 года. Здание пришло в непригодное состояние, поэтому Фонд Гейдара Алиева отстроил его заново. В двухэтажном здании яслей-детского сада на 80 мест есть спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения.

На приусадебном участке детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению, установлены детские развлекательные сооружения.

Напомним, что в Азербайджане в настоящее время имеется около 4500 школ. За последние 17 лет в стране было построено и капитально отремонтировано около 3700 школ. Кроме того, за последние 2-3 года в небольших селах дан старт строительству школ модульного типа. В этом году начато строительство 60 модульных школ.

В этом году новый учебный год начинается в новых условиях, в период пандемии. Учитывая сложившуюся ситуацию, 2020-2021 учебный год организуется в новом формате.