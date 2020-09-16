Эркан Озорал: Азербайджан является очень важной силой в вопросе энергетической безопасности Европы

"Турция сделала все возможное для укрепления независимости Азербайджана".

Как передает Day.Az, об этом сказал АПА посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Эта поддержка была в политической, экономической, военной, образовательной, культурной сферах. Сегодня во всех сферах у нас очень здоровые отношения и сотрудничество. Как вы знаете, визовый режим был отменен, мы можем оставаться друг у друга 90 дней. За последние 30 лет связи достигли очень высокого уровня", - сказал посол.

Посол отметил, что сегодня Турция является одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе Азербайджана: "Мы видим меняющийся, развивающийся каждый день Азербайджан. Сегодня Азербайджан - страна, занимающая очень важное место в мировой экономике, в вопросах энергетической безопасности Европы. Азербайджан превратился в силу на Кавказе. Мы также получаем силу от Азербайджана. Мы гордимся тем, что наш брат так силен".