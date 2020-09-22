Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
22 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Турции выразил соболезнования главе нашего государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью вчера азербайджанского военнослужащего в результате провокации Армении на государственной границе.
Выразив признательность за проявленное внимание и соболезнования, Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, постоянно оказываемую Азербайджану Президентом Турции и турецким народом в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.
Главы государств подчеркнули, что дружественные и братские Турция и Азербайджан, как всегда, и дальше будут рядом друг с другом.
В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между нашими странами.
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