Тайный иранский груз в Ереван - секретные рейсы и разоблачение - ФОТО

Напряженность вокруг нагорно-карабахского конфликта, агрессивная риторика армянского руководства и регулярные провокации на линии соприкосновения заставляют задаваться важным вопросом: кто и как вооружает агрессора Армению? Каким образом загнавшая себя в изоляцию страна вдруг оказывается снабжена военной техникой, боеприпасами, другими спецсредствами?

Совсем недавно, в дни товузских боев в июле, этот вопрос встал особенно остро: были обнаружены и оглашены данные о крайне странных авиарейсах из России, Сербии и других стран. Самолеты неизменно летали в Армению с грузами военного назначения, причем зачастую окольными маршрутами. Day.Az подробно освещал эту проблему.



Азербайджанская сторона выразила решительный протест - причем не только странам-отправителям грузов, но и тем, кто предоставлял свое воздушное пространство для такого транзита. Правила перевозки оружия требуют, чтобы страны, предоставляющие воздушный "коридор", были проинформированы о грузе, и о его конечном пункте назначения, но были ли соблюдены эти формальности, доподлинно неизвестно.



Среди таких стран был и соседний с нами Иран. Более того, в распоряжении Day.Az оказались данные о крайне странных авиарейсах, осуществлявшихся в последние недели по маршруту Иран-Кувейт. Удивительно, но летали они исключительно через Армению - с посадкой в ереванском аэропорту Звартноц.





Итак, 13 августа грузовой Боинг 747 иранской авиакомпании Fars Аir Qeshm в 16:05 по местному времени вылетает из Тегерана в Ереван. Он стоит в ереванском аэропорту почти семь часов, после чего вылетает в Кувейт, откуда возвращается утром 14 августа обратно в Тегеран.

Проходит почти неделя, и 21 августа в 15:00 по местному времени тот же самый Боинг 747 иранской авиакомпании Fars Аir Qeshm вылетает из Тегерана в Ереван. Ранним утром следующего дня этот самолет выполняет перелет из Еревана в Кувейт, и 22 августа возвращается из Кувейта в Тегеран.

Эти рейсы были крайне регулярными: очередной неоднозначный полет состоялся 26-27 августа. Снова Боинг 747, снова Fars Аir Qeshm, и снова странный маршрут, Тегеран-Ереван-Кувейт - и оттуда обратно в Тегеран.



Тем временем в начале сентября произошел еще один инцидент. Ряд СМИ сообщил о том, что колонна тягачей с военными грузовиками и другой спецтехникой без опознавательных знаков, пересекла ирано-армянскую границу через КПП "Нордуз". Ранее, кстати, другой наш сосед - Грузия - отказалась предоставлять свою территорию для военного транзита в Армению. А вот через Иран все это, как видно на фото, прошло, к сожалению, без проблем.

Иранское посольство в Баку тогда заявило, что это ложь и дезинформация, которую распространяют некие третьи силы.



"Такая информация нацелена на подрыв отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами и в корне не соответствует истине", - говорилось в сообщении дипмиссии.



Дружба и сотрудничество - это действительно важные параметры любых двусторонних отношений между странами. Тем не менее, странные авиаперелеты из Ирана в Кувейт с многочасовой стоянкой в ереванском аэропорту не только не прекратились, а стали осуществляться еще чаще! И не только в Иран.



Так, к примеру, 15 сентября очередной иранский Боинг 747 все той же авиакомпании Fars Аir Qeshm вылетел из Тегерана в Ереван, простоял там несколько часов, а затем вылетел по уже отработанному маршруту в Кувейт. Разумеется, из Кувейта этот Боинг напрямую вернулся в Тегеран.



А уже 16 сентября все та же знакомая нам авиакомпания отправила свой борт из Тегерана в Ереван - но затем, после семичасовой стоянки в Звартноце самолет направился в ОАЭ, в Рас-эль-Хайму. Оттуда, на следующий день борт вернулся в Тегеран.

На следующий день, 17 сентября, был выполнен еще один рейс по маршруту Тегеран-Ереван-Кувейт-Тегеран.



Таким образом, резюмируя, можно говорить о том, что из Тегерана было выполнено как минимум семь странных грузовых авиарейсов через Ереван. Во всех семи случаях это был иранский борт, иранской авиакомпании, которая летала в Кувейт почему-то через Армению.



Возникает ряд серьезных вопросов: что делали эти Боинги в Ереване? Что перевозилось из Тегерана в Армению? Что перевозилось из Армении в Кувейт? Учитывая напряженность в нашем регионе, эскалацию вокруг карабахского конфликта и доказанные ранее перевозки оружия и военной техники в Армению через третьи страны, эти вопросы вполне актуальны и обоснованы.



Иран - наш сосед и партнер. И если этими бортами не перевозилось ничего специфического, то думается, что иранская сторона пойдет навстречу Азербайджану и прояснит эту странную ситуацию. В целом же попавшие в распоряжение нашей редакции данные заставляют задуматься о том, что заявления о мусульманской солидарности, о единстве мусульманских стран и многое другое, что слышит Азербайджан от иранских чиновников, было бы неплохо подкреплять еще и делами.



Э. Ибрагимов