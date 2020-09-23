Сахиба Гафарова: Надеемся, что Россия приложит все усилия для решения карабахского конфликта

Надеемся, что Россия как сопредседатель МГ ОБСЕ приложит все усилия для решения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом во время сегодняшнего выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в России, сообщает Day.Az.

"Думаю, что нет необходимости говорить о роли России в решении не только региональных, но и глобальных вопросов. Мы надеемся, что Россия, являющаяся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и с самого начала старающаяся для мирного решения конфликта, использует свой авторитет в международной политике и приложит все усилия для решения конфликта", - сказала она.

Говоря о перспективах урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Гафарова сказала, что Азербайджан всегда демонстрирует приверженность мирным дипломатическим усилиям в урегулировании конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, и, в первую очередь, на основе неприкосновенности территориальной целостности и границ государств: "К сожалению, все усилия азербайджанской стороны по мирному решению проблемы остаются безрезультатными вследствие деструктивной политики властей Армении, отдающих предпочтение различным провокациям и военной риторике. Как можно расценить угрозы о нанесении ударов по гражданским объектам Азербайджана? Хочу подчеркнуть, что Азербайджан никогда не претендовал на чужие территории. И азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы на его исторических землях было создано второе армянское государство".