Парламентский комитет отчитался перед Милли Меджлисом Азербайджана

Сегодня парламентский комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией провел свое первое заседание в осенней сессии Милли Меджлиса, сообщает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.

На заседании председатель комитета Зияфет Аскеров представил отчет о работе, проведенной во время весенней и внеочередных сессий 2020 года, отметив, что за отчетный период было проведено 8 заседаний, рассмотрено 10 законопроектов, которые были приняты парламентом.

Наряду с законотворческой деятельностью члены комитета систематически поддерживали связь с избирателями, помогали в решении различных проблем, периодические навещали воинские части, встречались с военнослужащими.

За отчетный период в комитет поступило 26 заявлений и жалоб, для рассмотрения и принятия мер по назначению в различные адреса было направлено 17 писем. Большинство жалоб и заявлений составили обращения, связанные с рассмотрением уголовных дел, обеспечением работой и жильем, а часть писем состояла из обращений и предложений по прохождению службы в армии.

В ходе обмена мнениями зампред комитета Хикмет Мамедов, депутаты Агиль Аббас, Эркин Гадирли, Арзу Нагиев, Айдын Мирзазаде, Эльшад Мирбашир оглу, Эльман Мамедов, Нурлан Гасанов, Бахтияр Садыхов положительно оценили работу, проведенную во время весенней и внеочередных сессий, выдвинули ряд предложений по обращениям избирателей.

В выступлениях было сказано, что во время провокаций Армении, в частности, июльских событий, представители азербайджанского парламента постоянно находились на местах, где были совершены провокации, находились в тесном контакте с населением, активно выступали в СМИ и соцсетях.

Депутаты подчеркнули, что незаконное переселение в Нагорный Карабах ливанских и сирийских армян - международное преступление, отметили важность проведения борьбы с этим в правовой плоскости, осуществления различных мер.

Отчет был принят.

Затем был обсужден план работы осенней сессии.

Глава комитета сказал, что в предстоящей сессии, наряду с другими законодательными актами, на пленарное заседание будут представлены законопроекты "О внутренних войсках" и "О статусе военнослужащих".

На заседании был утвержден план работы, состоящий из 8 пунктов.

Единогласным решением членов комитета рассмотренные вопросы были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Подытоживая заседание, Зияфет Аскеров прокомментировал предложения и поднятые депутатами вопросы, коснулся официального визита спикера Милли Меджлиса в Россию и выразил большую признательность Сахибе Гафаровой за то, что она с трибуны Совета федерации Федерального собрания РФ озвучила факты истории Карабаха. Он подчеркнул, что это первое событие в парламентской истории периода независимости, когда с трибуны Совета федерации России были озвучены эти факты.