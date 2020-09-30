Освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации - требование международного права

Мировое сообщество однозначно должно поддержать Азербайджан в его справедливой войне, сказал Trend доктор исторических наук, профессор Сухумского государственного университета Грузии Каха Пипия. По его словам, со времени распада Советского Союза азербайджанский народ вот уже несколько десятилетий терпит со стороны Армении историческую несправедливость. В результате армянской агрессии более миллиона граждан были изгнаны со своих родных земель и все это время люди жили в ожидании своего возвращения, передает Day.Az.

"Армения же, вместо того чтобы вести переговоры о мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта, не прекращала провокации, а мировое сообщество, к сожалению закрывало глаза на армянские вылазки," - отмечает Пипия.

По словам эксперта, с годами конфликт все углублялся, перспектива его решения не предвиделась, а мировое сообщество кроме заявлений с высоких трибун ничего не могло предложить для деоккупации азербайджанских территорий.

"Сегодня вооруженные силы Азербайджана готовы освободить от армянской оккупации азербайджанские земли, этого требует и международное право, резолюции ООН и просто историческая справедливость. В связи с этим считаю, что мировое сообщество однозначно должно поддержать Азербайджан в его справедливой войне", - сказал он.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, стратегически важные высоты взяты под контроль.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.