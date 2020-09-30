Число представленных в Милли Меджлисе политических партий достигло 11

"Число представленных в Милли Меджлисе политических партий достигло 11".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Она отметила, что Партия Национального Фронта и Республиканская Альтернативная Партия прошли регистрацию: "Поздравляю по этому случаю представителей партий".