https://news.day.az/politics/1275504.html Число представленных в Милли Меджлисе политических партий достигло 11
Число представленных в Милли Меджлисе политических партий достигло 11
"Число представленных в Милли Меджлисе политических партий достигло 11".
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Она отметила, что Партия Национального Фронта и Республиканская Альтернативная Партия прошли регистрацию: "Поздравляю по этому случаю представителей партий".
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