Новым главой МИД Армении вполне может стать американка Ким Кардашьян - во всяком случае, именно такие предолжения звучат на фоне обострения последних дней в Карабахе.

У Пашиняна наконец нашелся защитник! Правда, это порнозвезда Ким Кардашьян, но как говорится, лучше чем ничего - ведь все серьезные огранизации, государства и лидеры мнений Никола Воваевича поддержать отказались.

В частности, The Hill пишет, что Ким Кардашьян настаивает на том, чтобы президент Трамп сделал больше для поддержки Армении в в связи с эскалацией. Больше того, Кардашьян даже попыталась координировать работу всей армяно-американской община, численность которой в США составляет около 1,5 миллиона человек - они попытались инициировать давление на американскую администрацию и Конгресс США.

В самой Армении, тем временем, не успевают ловить дезертиров, но уже открыто говорят о том, что Кардашьян надо делать главой МИД страны вместо неудачника Зограба Мнацаканяна - "как минимум она делает больше, чем вся армянская дипломатия", - говорят и пишут возмущенные своими властями армяне.

Видимо, Кардашьян - это то ли самое мощное, что может предложить армянская армия, то ли действительно последняя надежда для лузера Никола Пашиняна.

