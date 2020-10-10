Армения пожалеет о привлечении наемников

В Баку с участием директора Экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова и российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова состоялось обсуждение последних событий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает в субботу Trend, передает Day.Az.

Как отметил Кузнецов, наемники, привлеченные Арменией в нагорно-карабахский конфликт, превратятся в головную боль для этой страны.

"Как только наемникам перестают платить, они превращаются в бандитов и начинают грабить. Причем они будут грабить не в Карабахе, потому что с населения Карабаха взять нечего, там люди живут феодально-общинным укладом, практически в условиях натурального хозяйства. Грабить они будут население Армении, и вот обратную сторону использования наемников нынешнее политическое руководство Армении как-то не до конца просчитало. В тылу они могут стать очень серьёзной головной болью", - сказал Кузнецов.

Эксперт не считает, что привлечение двух тысяч или пяти тысяч наемников из армянской диаспоры существенным образом изменит ситуацию на фронте: "Это может на неделю, на две продлить агонию оккупационных сил Армении, но принципиальному изменению ситуации на фронте это не способствует".