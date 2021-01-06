Наемники экс-главы СНБ Армении сбежали, даже не вступив в бой

В попытках удержать оккупированные территории Азербайджана, армянская сторона пользовалась не только силами регулярного контингента своих вооруженных сил, полиции, подразделений специального реагирования спецслужб и иностранных наемников. Как только стало ясно, что война может послужить этакой импровизированной рекламной площадкой для достижения определенных политических целей в ближайшей перспективе, на передовую ринулись все оставшиеся не у дел, а вернее - без кресла в провластных структурах.

Как передает Day.Az, пока шли слухи о том, что Гагик Царукян собирает добровольческие отряды, а военный преступник Сейран Оганян уже воплощает в реальность феерический план обороны Шуши, в дело решил вступить экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Сын "цветочного короля" прекрасно понимал, что ярому противнику действующих властей Царукяну никогда не позволят завести собственную карманную армию и тем более вывести ее на передовую, даже если она будет руководствоваться слоганом "защищайся кто может". Поэтому Ванецян, прибившийся некогда вместе с АРФ "Дашнакцутюн" к царукяновской кормушке, запросил средства на создание, финансирование и техническое обеспечение собственного военизированного подразделения из сирийских и ливанских армян.

На момент тотального провала по всем фронтам, сепаратистское образование и тем более правительство Армении были не в том состоянии, чтобы отказываться от помощи и экс-главе спецслужб Артуру Ванецяну с его бандформированием доверили одно из самых важных направлений в обороне - село Шушикенд, что стояло на пути прорыва спецподразделений ВС Азербайджана в Шушу по скалам.

И вот тут начинается самое интересное: бравые наемники Ванецяна, заслышав первые выстрелы и даже не разобравшись кто стрелял, в панике разбегаются, побросав автомобили, провиант и амуницию.

По словам повествователя с приложенного видеоматериала, этот набитый оружием и униформой УАЗ 2206 (с транзитными номерами) был оставлен подразделением А. Ванецяна в полной сохранности с ...ключом зажигания в замке. На момент обнаружения на спидометре было всего 300 км пробега. Демонтировав сиденья, новый владелец использовал "Буханку" для эвакуации 51 раненного армянского солдата, намотав по горам 3000 км.

Вот такая вот эпическая история дезертирства из цикла "боевой дух армянского солдата".