Арестован председатель "Азерхалча"

В соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются меры по борьбе с коррупцией в направлении обеспечения финансовой прозрачности в государственном управлении.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в рамках таких мер по результатам расследования, проведенного на основании материалов, поступивших в Генпрокуратуру в связи с незаконными действиями проработавшего на должности председателя правления ОАО "Азерхалча" Мурадова Видади Айдын оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

В результате проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что в период с 9 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года Видади Мурадов в предварительном сговоре с другими лицами перечислил на банковские счета нескольких юридических лиц денежные средства на сумму 3 млн. 435 тыс. манатов путем заключения формальных договоров с целью покупки пряжи для производства ковров ОАО "Азерхалча", и присвоил часть этой суммы, обналичив 1 млн. 149 тыс. манатов.

09 января 2021 года Мурадову Видади Айдын оглу были предъявлены обвинения по статьям 179.4, 308.2, и 313 УК Азербайджанской Республики, в отношении него решением районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.В настоящее время Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению лиц, причастных к преступлениям, совершенными должностными лицами ОАО "Азерхалча".