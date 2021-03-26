Необъективность COVAX в вопросе поставок вакцин в Азербайджан неприемлема

Одной из самой обсуждаемых в мире тем является борьба с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а наиболее эффективное средство от этой болезни - вакцинация. В Азербайджане процесс вакцинации начался 18 января. Наша страна стала первой на Южном Кавказе вакцинировать население от коронавируса.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров, передает Day.Az.

Он напомнил, что с первых дней пандемии Азербайджанское государство очень щепетильно отнеслось к этому вопросу.

По его мнению, ВОЗ неслучайно оценила Азербайджан как пример эффективной борьбы с COVID-19.

Депутат отметил, что в процессе вакцинации в Азербайджане используется препарат китайского производства.

"До настоящего времени Азербайджан заказал четыре миллиона доз вакцины, которые были доставлены в страну. Кроме того, ведутся переговоры по поставке новых доз. Азербайджан также присоединился к платформе COVAX, и по этой линии в страну должны быть доставлены разные вакцины", - сказал Искендеров.