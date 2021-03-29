Никол Пашинян и Альберт Эйнштейн: о приоритете воображения над знаниями

Альберт Эйнштейн утверждал, что воображение важнее, чем знания, а с фантазией можно увидеть будущее. Сомневаюсь, что премьер-министр Армении Никол Пашинян знаком с этим изречением великого физика-теоретика. Тем не менее, он взял на вооружение его постулат и правит страной силой воображения, а не знаний. Да и с фантазией у Воваевича все в порядке.

В очередной раз в этом можно было убедиться, послушав его речи в ходе мероприятия, помпезно названного совместным заседанием Совбезов Армении и никем не признанного, в реальности не существующего "арцаха". Кстати, вот вам и первый пример торжества воображения над знаниями и здравым смыслом. Дальше было еще более забавно.

Пашинян произнес в торжественной тишине очередной, по большому счету, тост. Мол, правительство Армении приняло решение выделить на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе 110 миллиардов драмов (более 200 миллионов долларов). Пока собравшиеся приходили в себя от услышанного, верный завету Лелика из кинофильма "Бриллиантовая рука", он решил "ковать железо не отходя от кассы".

"Причем предложение такое - реализовать программу на средства Всеармянского фонда "Айастан" и финансировать следующим образом. На счетах Фонда сейчас есть 58 миллиардов драмов, еще 52 миллиарда выделит правительство", - сказал Пашинян. Не знаю, была ли после сказанного им , та же самая атмосфера, что после рассказа Остапа Бендера касательно планов "Союза меча и орала", но делать взносы Воваевич не предлагал.

Впрочем, и без этого эффект был велик. Потому, что в реальности никаких "52 миллиардов правительства" нет и в помине. Поясню. Общеармянская кампания по сбору пожертвований для поддержки "арцаха" стартовала в день начала боевых действий. Примерно за полтора месяца было собрано около $170 млн. Изначально в РА звучали опасения, что средства и гуманитарная помощь расходуются нецелевым образом и не достигают своих адресатов.

И вот, 24 ноября стало известно, что фонд "Айастан" перевел на казначейский счет армянского государства порядка 52,7 млрд драмов (около $102 млн.) с условием использования этих средств на финансирование инфраструктурных, социальных и здравоохранительных расходов, обусловленных военным положением. Это вызвало серьезный резонанс в армянском обществе, поскольку граждане сочли, что пожертвования были переведены Фонду и должны быть использованы им, а не госбюджетом.

Но все дело было в том, что в госбюджете РА образовалась огромная дыра, которую и решили залатать таким образом, за счет пожертвований представителей диаспоры со всего мира. Одно это говорит о том, что Армения является несостоявшимся государством. Но сейчас мы увидели аж двойное сальто. Пашинян пытается представить дело так, будто те самые 52 миллиарда драмов - это чуть ли не его личный взнос, собранный за годы откладывания премьерской зарплаты.

Естественно, многие в РА возмущаются. СМИ проигравшей в войне страны пишут, что "произошло самое наглое в истории новонезависимой Армении разграбление". Они кричат о том, что "Пашинян украл собранные в дни войны всем армянством мира деньги и "национализировал" их". И это далеко не все.

Открыто говорится о том, что "Никол перевел деньги фонда в госбюджет, поскольку относится к нему как к семейному бюджету, и использует его исключительно для удержания своего кресла". И даже о том, что "когда Никол пишет, что Армения - его очаг, а народ - его семья, то "в переводе" это означает, что он рассматривает Армению в качестве своего приусадебного участка, народ - подлежащего использованию материала, а госбюджет - содержимое своего кармана".

Вот вам и сеанс разоблачения фокуса Воваевича. Фантазия которого забросила его в далекое будущее, где у Армении обнаружились средства на строительство домов и дорог в Карабахе. Но, если руководствоваться не воспаленным воображением, а реальными знаниями, то Пашиняну неплохо бы вспомнить о том, что около пяти тысяч граждан РА до сих пор ютятся в домах из фанеры. Это - жертвы землетрясения в РА. Которое случилось аж 33 года назад!

Да и сам Пашинян не раз заявлял, что в армянской армии до сих пор полностью не решена проблема даже с обеспечением солдат нижним бельем. Плюс, РА ныне просто тонет в болоте экономических, социальных, демографических проблем. На их решение нет и нет средств. И на этом фоне особо смешны речи армянского премьера о каком-то гигантском , стоимостью в две сотни миллионов долларов, строительстве в Карабахе.

Армянское общество прекрасно помнит, чего в реальности стоят обещания Пашиняна. Он ведь дал слово осуществить "экономическую революцию", увеличить население РА до 5 миллионов и превратить армянскую армию в одну из двадцати сильнейших в мире. Вот ровно так же "реализуются" и его фантазии про строительству в Карабахе. Впрочем, пусть начинают. Азербайджан все равно все это вернет себе. Как вернул Шушу и девять районов нашей страны, в некоторых из которых есть домики, построенные на деньги мирового армянства для сирийских армян.

Акпер Гасанов