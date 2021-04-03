Апрельские бои 2016 года четко показали, что правда на стороне Азербайджана. Об этом сказал Trend доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев, передает Day.Az.

"Азербайджанская Республика продемонстрировала решимость и способность освободить свои оккупированные районы. Но тогда официальный Баку вновь дал шанс Армении решить все проблемы за столом переговоров на основе уже подписанных двусторонних договоренностей, например, "Мадридских принципов", - сказал Перенджиев.

По словам эксперта, руководство Азербайджана тогда четко решило для себя, что дает Армении последний шанс.

"Но в Ереване этого не поняли. А зря! Ведь если бы Армения пошла на переговоры, она не потеряла бы в последствии столько людей, военной техники и так далее. То есть все получилось, как в русской поговорке: "Не хотите по-хорошему, будет по-плохому". Это, действительно, весьма поучительный современный урок в политике, когда одна из сторон не желает идти на компромиссы и выполнять свои обязательства на основе подписанных ею же договоров. События апреля 2016 года четко показали, что правда на стороне Азербайджана! А за кем правда, за тем и сила!", - добавил он.