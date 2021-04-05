Непредоставление Азербайджану карт минных полей препятствует установлению надежного сотрудничества

"Мины представляют угрозу для мирного населения в послевоенный период и препятствуют развитию. 4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, и он подразумевает спасение жизней среди гражданского населения".

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге в Университете ADA сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что роль международного сообщества в устранении минной угрозы очень важна и отметил, что находившиеся под 30-летней оккупацией азербайджанские земли были густо заминированы армянской стороной: "Это является военным преступлением Армении и противоречит международным обязательствам. Армянская сторона не передает Азербайджану карты заминированных территорий. Права гражданского населения Азербайджана грубо нарушаются".

Помощник Президента отметил, что это является примером этнической чистки: "Непредоставление Арменией Азербайджану карт заминированных территорий препятствует установлению надежного сотрудничества. Мины установлены на плодородных землях, что препятствует устойчивому развитию нашей страны".