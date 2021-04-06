https://news.day.az/politics/1331559.html Представители ОИС отправились в Агдам и Гянджу - ФОТО
Представители ОИС отправились в Агдам и Гянджу - ФОТО
Начался визит представителей Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Агдамский район и Гянджу для ознакомления с последствиями военных преступлений Армении, сообщает Day.Az.
Также запланированы встречи представителей Контактной группы ОИС в различных государственных структурах.
Отметим, что 5 апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу по агрессии Армении против Азербайджана ОИС.
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