Вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбоз?

"К сожалению, распространение необоснованных и недоказанных данных по всему миру во время пандемии вызвало серьезную путаницу в обществе, и эта путаница продолжается".

Об этом АПА сообщил заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов, передает Day.Az.

Депутат сказал, что озвученные в последние дни мнения о возможной связи между вакциной "AstraZeneca" и тромбозом вызвали определенные вопросы в мире, а также в нашей стране: "Хочу обратить ваше внимание, что вакцина "AstraZeneca" является одной из 3 вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, и несколько месяцев назад европейские страны, в первую очередь Великобритания, использовали эту вакцину. Хотя у многих людей были сомнения, в результате проведенных научных исследований, а также экспертных исследований категорически не сообщалось о какой-либо связи между вакциной и тромбозом. Принимая это во внимание, ВОЗ ответила на наши запросы, которые мы неоднократно направляли им по этому вопросу. ВОЗ рекомендовала использовать вакцину "AstraZeneca" не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал он.

По словам депутата, в рамках платформы COVAX Азербайджану выделено более 400 тысяч доз вакцины "AstraZeneca": "Первая партия уже доставлена, но в настоящее время в стране используется только вакцина китайского производства. Мы еще не используем вакцину "AstraZeneca". У нас достаточно резервов для длительного использования вакцины "CoronaVac".

Р.Махмудов подчеркнул, что в нашей стране, как обычно, при появлении любых подозрений они будут всесторонне изучены соответствующими учреждениями, на основании заключения местных и международных экспертов: "Азербайджанская общественность должна быть уверена в том, что наше государство всегда думает о здоровье граждан. Самым эффективным методом борьбы с пандемией является массовая вакцинация. В этом вопросе, как и в других вопросах, наша страна стремится к лидерству".

Отметим, что Европейское агентство лекарственных средств сообщило о том, что применение вакцины компании "AstraZeneca" ("Vaxzevria") приводит к образованию тромба в крови.

Директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар отметил, что связь между вакциной "AstraZeneca" и тромбозом не установлена.