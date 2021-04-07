https://news.day.az/politics/1331900.html Проводятся занятия по боевой подготовке с разведподразделениями - ВИДЕО
Проводятся занятия по боевой подготовке с разведподразделениями - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2021 год с разведывательными подразделениями проводятся соответствующие занятия с целью повышения уровня профессионализма.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
На практических занятиях основное внимание уделяется деятельности подразделений в дневное и ночное время суток в условиях ограниченной видимости и любых погодных условиях, а также в горных и других местностях со сложным рельефом с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне Азербайджана.
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