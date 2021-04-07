Проводятся занятия по боевой подготовке с разведподразделениями

В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2021 год с разведывательными подразделениями проводятся соответствующие занятия с целью повышения уровня профессионализма.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На практических занятиях основное внимание уделяется деятельности подразделений в дневное и ночное время суток в условиях ограниченной видимости и любых погодных условиях, а также в горных и других местностях со сложным рельефом с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне Азербайджана.