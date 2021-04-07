https://news.day.az/politics/1332081.html Армяне разграбили и месторождение известняка в Зангиланском районе - ФОТО
Армяне разграбили и месторождение известняка в Зангиланском районе - ФОТО
Месторождение известняка "Эхенгдаг" расположено на берегу реки Охчучай в Зангиланском районе Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, месторождение в свое время славилось богатыми запасами.
Однако после оккупации Зангиланского района вооруженными силами Армении это месторождение, как и другие, было разграблено армянами, а известняк и прочие природные ресурсы были незаконно вывезены.
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