Пришедшим на встречу с Пашиняном раздали заранее написанные вопросы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с президентом России Владимиром Путиным вляпался в очередную неловкую ситуацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, после переговоров с российским президентом, Пашинян отправился на встречу с московскими армянами в гостинице "Ararat Hyatt".

Встреча должна была транслироваться онлайн, но у всех участников отобрали телефоны и записывающие устройства. Однако, кто-то все-таки утаил телефон и в сети появился список заранее подготовленных и утвержденных вопросов, которые армяне Москвы должны были задать премьеру.