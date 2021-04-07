https://news.day.az/politics/1332109.html Пришедшим на встречу с Пашиняном раздали заранее написанные вопросы - ФОТОФАКТ
Пришедшим на встречу с Пашиняном раздали заранее написанные вопросы - ФОТОФАКТ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с президентом России Владимиром Путиным вляпался в очередную неловкую ситуацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, после переговоров с российским президентом, Пашинян отправился на встречу с московскими армянами в гостинице "Ararat Hyatt".
Встреча должна была транслироваться онлайн, но у всех участников отобрали телефоны и записывающие устройства. Однако, кто-то все-таки утаил телефон и в сети появился список заранее подготовленных и утвержденных вопросов, которые армяне Москвы должны были задать премьеру.
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