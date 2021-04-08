https://news.day.az/politics/1332198.html ОИС призвала страны-члены оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха
ОИС призвала страны-члены оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха
Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала страны-члены оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал помощник по экономическим вопросам генсека ОИС Ахмад Каваеса Сенгендо
"Конфликт прекращен, однако процесс восстановления освобожденных территорий займет достаточно времени", - сказал он.
Он отметил, что ОИС продолжит оказывать поддержку работе по восстановлению территорий: "Призываем всех членов ОИС оказать поддержку".
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