От Хабаровска до Краснодара

Расследование ресурса military.pravda.ru вокруг нашумевшего вопроса по поводу запрещённой к экспорту российской ракеты "Искандер-М", которая была запущена с территории Армении по Азербайджану, проливает свет на очень многие вопросы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, если бы боевая часть ракеты сдетонировала, карабахский конфликт перешел бы в полномасштабную региональную войну, как того и добивался Ереван и армянская политизированная диаспора, действующая под контролем внешних игроков.

Gradator с самого начала войны в Карабахе писал об этом, показывая истинные цели армянского лобби и их кураторов. А именно - столкнуть Россию и Турцию, вывести на взаимоуничтожающие военные действия эти две региональные державы, взявшие курс на стратегическое сотрудничество в изменившихся геополитических реалиях. Союз России и Турции - страшный сон глобалистов. И страшный сон мировой армянской этнокорпорации, для которой провоцирование враждебных настроений между Россией и Турцией - одна из магистральных линий их деятельности. Оказывается, провокации осуществлялись не только на мидовском, информационном и политическом уровнях, но и на военном.

Как сообщает тот же источник, на территории России была создана подпольная преступная сеть, действовавшая в интересах военного лобби Еревана. И запрещённые к экспорту ОТРК "Искандер-М" были похищены (!) с российских военных складов и тайно переправлены в Армению. И здесь уже, если покопать, возможно всплывут имена российских миллиардеров армянского происхождения, в частности, Ары Абрамяна, Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна.

Глава Союза армян России Ара Абрамян пару раз проговорился в патриотическом угаре, призвав около 20 тысяч армян России - граждан РФ - идти на войну в Карабах и даже спонсировал этот процесс. Правда, потом ему видимо объяснили, что такие вещи так публично не делаются, и Абрамян скрыл военную тему в своих дальнейших националистических призывах.

Источник также сообщил, что "по доступной сейчас информации выясняется, что эта (армянская) сеть охватывала ряд регионов России. Она действовала от Хабаровска до Краснодара, что фактически невозможно без внедрения в различные органы власти и инстанции. Результатом этого преступления и стал выстрел, произведённый по Шуше (город на территории Азербайджана). Причём пуск ракеты был сделан с политическими, а вернее, геополитическими далеко идущими целями".

Геополитическая цель известна - втянуть в карабахский конфликт Москву, которая всеми способами пыталась избежать этого сценария, выступая в регионе на правах миротворца. Ведь зачем России война с дружественными и выгодными для нас государствами - Турцией и Азербайджаном?

Эта война была нужна глобалистам и их армянским приспешникам - не путать простой армянский народ с армянскими нацистами-последователями расистской теории "Цегакрон" Гарегина Нжде. Последние же одержимы созданием своих анклавов во многих государствах, в том числе в России. А для этого им нужен хаос. Вот почему армянская сеть развернулась по дуге Хабаровск-Краснодар.

Если помните, во время волнений в Хабаровске часто отлавливались молодежные активисты из армянской диаспоры, которые помогали в применении армянского опыта и технологий "цветных революций" в России. Что же касается Краснодара, то политические планы армянских националистов на этот богатый российский регион хорошо известны, вплоть до создания армянской автономии - сначала культурной, а позже - и в административной форме.

В ситуации вокруг "Искандеров" Россия столкнулась с самой мощной и опасной провокацией со стороны армянского лобби и их внешних кураторов. Последствия этой геополитической провокации, в которую втянули Россию армянские военно-политические сетевики, несомненно еще получит продолжение в очень негативном для России сценарии. Дело вокруг "Искандеров" еще не раз будет использовано против России. В том числе, это может получить дальнейший резонанс на международном уровне. Оппоненты России получили блестящий повод назвать ее страной, не способной контролировать запрещенное оружие.