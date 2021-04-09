https://news.day.az/politics/1332427.html Председатель Генассамблеи ООН прибыл в Азербайджан - ФОТО
Председатель Генассамблеи ООН прибыл в Азербайджан - ФОТО
Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр прибыл с визитом в Азербайджан.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он написал на своей странице в Twitter.
В Баку ожидается, что председатель проведет встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.
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