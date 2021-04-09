Председатель Генассамблеи ООН прибыл в Азербайджан

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр прибыл с визитом в Азербайджан.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он написал на своей странице в Twitter.

В Баку ожидается, что председатель проведет встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.