В рамках Тюркского совета должен быть создан Комитет по координации медиа.

Об этом помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сказал, отвечая на вопросы журналистов после третьего заседания ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы поддерживаем дальнейшую систематизацию сотрудничества в сфере медиа в рамках Тюркского совета. До сегодняшнего дня были хорошие инициативы, однако одним из решений, к которому мы пришли, является то, что необходимо создать Комитет по координации медиа. В этом направлении должна проводиться такая же работа, которая осуществляется в рамках соответствующих комитетов в других сферах", - сказал он.

Напомним, что до брифинга прошло третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета.

На нем были обсуждены вопросы усиления совместной деятельности по информированию о событиях, происходящих в тюркоязычных странах, План действий на 2021-2022 годы в области информации и медиа, вопросы производства художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, организации учебных курсов и программ обмена для экспертов в сфере медиа.