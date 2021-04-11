Делегация Тюркского совета побывала на разрушенном армянами кладбище Имарат - ВИДЕО - ФОТО
Начался визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета побывали на разрушенном армянами кладбище Имарат.
Гости ознакомились с остатками разрушенного армянами кладбища Имарат в Агдаме. Участников визита проинформировали, что на кладбище находились надгробные мавзолеи основателя Карабахского ханства Панахали хана, а также Ибрагимхалил хана, его сына Мехдигулу хана, дочери Мехдигулу хана, поэтэссы Хуршидбану Натаван.
Гостей сопровождает помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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