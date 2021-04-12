https://news.day.az/politics/1333373.html Начались тактические учения ракетно-артиллерийских батарей азербайджанской армии - ВИДЕО
Начались тактические учения ракетно-артиллерийских батарей азербайджанской армии - ВИДЕО
Начались тактические учения ракетно-артиллерийских батарей азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на тактических учениях будут проведены образцовые боевые стрельбы с применением боевой техники.
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