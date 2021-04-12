Начались тактические учения ракетно-артиллерийских батарей азербайджанской армии

Начались тактические учения ракетно-артиллерийских батарей азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на тактических учениях будут проведены образцовые боевые стрельбы с применением боевой техники.