Президент Ильхам Алиев о передаче Иревана Армении: Это было предательством, изменой, это непростительно

Одним из первых решений Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году была передача Иревана Армении для создания столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"Я осудил это. Говорил, что это было предательством, изменой, это непростительно. Азербайджанской Демократической Республике принадлежат большие заслуги перед азербайджанским народом. Однако мы не должны замазывать историю, должны знать ее. Должны знать, что Азербайджанская Демократическая Республика существовала в 1918-1920-х годах, наша независимость была половинчатой. Мы отдали Иреван Армении. Хотя тогда представители из Иревана возражали против этого. Но к их голосу не прислушались. Азербайджанская Демократическая Республика не могла обеспечить полную власть. Английские генералы диктовали здесь свою волю. Даже для утверждения нашего флага нужен был приказ английского генерала. Обо всем надо говорить так, как происходило. Не надо выдумывать фальшивую историю. И в советский период, и в первые годы для нас столько раз выдумывали фальшивую историю. Мы превратились в заложников фальшивой истории. Мы должны знать все - кто какую роль сыграл в истории и каков результат", - сказал Президент Ильхам Алиев.