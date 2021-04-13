https://news.day.az/politics/1333594.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит важный вклад в укрепление сотрудничества между странами региона
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит важный вклад в укрепление сотрудничества между странами региона
Азербайджан вносит важный вклад в укрепление сотрудничества между странами региона.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA).
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