https://news.day.az/politics/1333600.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает воспользоваться итальянским опытом в развитии сельского хозяйства на освобождённых территориях
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает воспользоваться итальянским опытом в развитии сельского хозяйства на освобождённых территориях
У освобожденных территорий есть огромный потенциал. Азербайджан рассчитывает воспользоваться итальянским опытом в развитии сельского хозяйства на этих территориях.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA).
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