Опубликованы кадры перехвата «Искандера» в Карабахе

Появилось видео пуска ракеты-перехватчика, сбившей ракету "Искандер" над Карабахом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avia.Pro, на кадрах заметен момент пуска зенитной управляемой ракеты-перехватчика комплекса "Barak-8" по тактической ракете "Искандер", выпущенной армянской стороной.

"Известно о том, что ракета "Искандер" действительно была перехвачена над Карабахом, тем более, что за весь период военных действий комплексы "Barak-8" применялись всего лишь несколько раз", - отмечает издание.