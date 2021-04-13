https://news.day.az/politics/1333788.html Опубликованы кадры перехвата «Искандера» в Карабахе - ВИДЕО
Опубликованы кадры перехвата «Искандера» в Карабахе - ВИДЕО
Появилось видео пуска ракеты-перехватчика, сбившей ракету "Искандер" над Карабахом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avia.Pro, на кадрах заметен момент пуска зенитной управляемой ракеты-перехватчика комплекса "Barak-8" по тактической ракете "Искандер", выпущенной армянской стороной.
"Известно о том, что ракета "Искандер" действительно была перехвачена над Карабахом, тем более, что за весь период военных действий комплексы "Barak-8" применялись всего лишь несколько раз", - отмечает издание.
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