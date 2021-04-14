https://news.day.az/politics/1333984.html Венгерские компании, могут принять участие в бизнес-форуме по восстановлению Карабаха
Венгерские компании, могут принять участие в бизнес-форуме по восстановлению Карабаха
Ожидается, что венгерские компании примут участие в бизнес-форуме по восстановлению Карабаха.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на EURACTIV, заявили в Тюркском совете.
Планируется, что бизнес-форум будет организован Тюркским советом в мае в Баку.
Торгово-промышленная палата Тюркского совета проведет это мероприятие для налаживания "партнерских отношений между бизнес-сообществами стран-участниц организации и стран-наблюдателей" после того, как входящие в совет государства заявили о готовности принять активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре