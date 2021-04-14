Пашинян назвал Путина президентом Франции

Премьер-министр РА Никол Пашинян совсем растерялся и потерялся. Выступая сегодня в парламенте и рассказывая о последней войне, которую Армения с треском проиграла, он так разволновался, что забыл, главой какой страны является Владимир Путин.

Приступив к деталям трех договоренностей о прекращении огня, достигнутых в ходе 44-дневной войны и нарушенных Арменией, он заявил: "В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным"...

О том, что врал Никол о всем хорошо известных событиях, говорить не будем, но оговорка с президентом России почему-то не выглядит случайной. И это уже не первая путаница из уст армянских официалов, касающаяся российской стороны.